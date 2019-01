Villingen-Schwenningen Buntes Winterprogramm im Spektrum

Die Kultur-Küche ist ein Projekt, das ins Leben gerufen wurde, um einen schönen Ort der Begegnung zwischen den alten und den neuen Bewohnern der Region zu schaffen. Geflüchtete Menschen kochen gemeinsam mit anderen Freiwilligen jeden letzten Dienstag im Monat ein vegetarisches Essen für alle und organisieren gemeinsam ein kulturelles Bühnenprogramm. Neben dem zwischenmenschlichen Austausch soll die allmonatliche Veranstaltung auch dazu dienen, verschiedene Netzwerke miteinander zu verbinden und neue Ideen zum Leben zu erwecken. Wer Lust hat mitzuhelfen, sei es beim Kochen, bei der Organisation oder durch einen Beitrag auf der offenen Bühne, ist willkommen. Für weitere Informationen steht das Team der Kultur-Küche zur Verfügung, Kontakt per E-Mail an volker.nowak@villingen-schwenningen.de

Das Programm im Februar

Am Freitag, 1. Februar, 16 bis 17.30 Uhr, Just-Dance-Party, ein Spaß für alle Tanzlustigen. (zehn bis 14 Jahre, ohne Anmeldung) Freitag, 8. Februar, 14.30 bis 15.30 Uhr, Tanzworkshop Rhythmische Tanzerziehung und Belly-Dance in der Club-Disco mit Normeen und Neggi Elshabba. (Prokids-Treff in Zusammenarbeit mit dem Spektrum). Freitag, 15. Februar, 16 bis 17.30 Uhr, Singstar-Spaß: Singen wie die großen Stars. Mitmachen kann jeder, der Spaß am Singen hat (zehn bis 14 Jahre, ohne Anmeldung). Freitag, 22. Februar, 14.30 bis 15.30 Uhr, Tanzworkshop: Rhythmische Tanzerziehung und Belly-Dance in der Club-Disco mit Normeen und Neggi Elshabba. Dienstag, 26. Februar, 18.30 bis 23 Uhr Kulturküche/Culturekitchen und Open-Stage.

Donnerstag, 28. Februar, 15 bis 18 Uhr: Kinder-Fastnachtsparty mit einem Kostümwettbewerb, Tanzspielen und Eltern-Café.