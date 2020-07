Villingen-Schwenningen Bundesweite Razzia gegen Schleuserbande

In der Doppelstadt hatten die Ermittlungsbehörden ein Mehrfamilienhaus in Schwenningen durchsucht und eine Person in Gewahrsam genommen. Die Beamten rückten am Morgen mit drei Kastenwagen und drei Zivilfahrzeugen an und hatten dabei ein Objekt in der Mutzenbühlstraße im Visier. In der Erdgeschosswohnungen durchsuchten die Beamten die Räumlichkeiten und beschlagnahmten dabei mehrere Beweisstücke. Außerdem wurde einer der Bewohner gegen 11 Uhr - zum Ende des mehrstündigen Einsatzes - abgeführt.

Durchsuchungen in fünf Bundesländern