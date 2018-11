Villingen-Schwenningen Bummeln und stöbern

Jetzt liege der Fokus erst einmal rein auf dem verkaufsoffenen Sonntag. Viele der zwischen 100 und 120 Mitglieder in der Sparte Handel und Gewerbe Schwenningen würden sich beteiligen, so Merkle. Auch Geschäfte, die außerhalb der Innenstadt liegen. Die Stimmung unter den Händlern sei gut, vor allem bei denen, die sich regelmäßig zu einem Arbeitsfrühstück treffen, um gemeinsame Aktionen zu planen. In einer solchen Runde hatte Annette Müller von der Firma Hugo Müller die Idee geboren, den Schwan, das Schwenninger Wappentier, als Werbemaskottchen zu verwenden. Erstmals tauchte das Federvieh auf den Plakaten zum Schwanenfest auf, jetzt auf denen zum verkaufsoffenen Sonntag. Künftig soll es immer wieder bei Veranstaltungen der Sparte Handel in Schwenningen eingesetzt werden, weiß Emilie Merkle.