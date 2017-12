Villingen-Schwenningen. Die aktuelle Ausgabe des amtlichen Bürgerbuches 2018 ist erschienen. Der knapp 420 Seiten starke Band bietet Bürgern, Gewerbetreibenden oder Vereinen eine gebündelte Datenbank, die jederzeit griffbereit und schnell zur Hand ist, teilt die Stadtverwaltung mit. Ralf Krauß vom KGM-Verlag aus Karlsruhe übergab jetzt die aktuelle Ausgabe, die auch die Gemeinden Bad Dürrheim und Mönchweiler beinhaltet, an Joachim Wöhrle, Leiter des Haupt- und Personalamts und seinen Mitarbeiter Oliver Hils. Joachim Wöhrle lobt die gute Arbeit des Verlags: "Es ist wieder ein gelungenes und informatives Werk, das vielen sehr nützlich sein wird." Das neue amtliche Bürgerbuch kostet zwölf Euro und ist ab sofort unter anderem bei den Buchhandlungen in VS erhältlich. Unter www.vsdirekt.de gibt es eine kostenlose mobile Web-APP für alle Smartphones.