Villingen-Schwenningen Bürger können sich einbringen

Am Mittwoch, 31. Januar, sollen in der Dualen Hochschule (Karlstraße 29/31, Gebäude D, Hörsaal Rose, Schwenningen) erste Projektideen in einer Planungswerkstatt präsentiert werden.

Die Grundlage bildet das Leitbild für Villingen-Schwenningen, das der Gemeinderat im Mai 2017 beschlossen hat, teilt die Stadtverwaltung mit. Es umfasst Ziele und Strategien die zeigen, in welche Richtung und mit welchen Prioritäten sich die Doppelstadt Villingen-Schwenningen entwickeln will.

Im nächsten Schritt geht es nun darum, auf dieser Grundlage ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept zu erstellen. Mit diesem Konzept erfolgt der Übergang von der Ziel- zur Projektebene: So werden aus den Zielen und Strategien tragfähige Projekte.