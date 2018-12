Villingen-Schwenningen Bürger finden ihren Lieblingsbaum

Die Christbäume aus dem Wald entsprachen nicht immer unbedingt der gewünschten Ästhetik, da musste man sich sputen, um einen schönen Baum zu ergattern. Ladenhüter blieben die Christbäume nie. Wurde früher sozusagen noch aus jeder Hecke ein Christbaum "gestylt", so stehen jetzt ebenmäßig gewachsene und gleichmäßig geastete Blaufichten, Nordmanntannen aus einer Plantage im Bodenseegebiet auf dem Marktplatz.

Auch die anfangs gehegten Befürchtungen, dass großstädtische und damit unbezahlbare Luxusbaumpreise Einzug halten könnten, bewahrheiteten sich nicht. Der Markt in Tannheim soll in erster Linie den Bedarf des Ortes decken, an eine Expansion ist nicht gedacht, erklärte der Vorsitzende der Musikkapelle Josef Wangler. Außerdem hat der Markt die Funktion eines Treffpunktes wie bei einem Hock oder Dorffest, nur eben mit Glühwein und Punsch.

Und wenn ein Heimbring-Service gewünscht wird, so ist dies auch kein Thema. Die Stückzahl hat sich in den vergangenen Jahren auf rund 100 Bäume eingependelt, und die waren in recht kurzer Zeit weg.

Falls noch etwas übrigbleibt, die Bäume könnte man wieder zurückgegeben. Der Aufwand, einen Christbaummarkt auszurichten, habe sich daher gelohnt, waren sich die Musiker einig.