Villingen-Schwenningen Bürger erhalten jetzt ihre Wahlbenachrichtigungskarte

Die Besonderheit bei der Oberbürgermeisterwahl ist, dass es eine gemeinsame Wahlbenachrichtigung für die Wahl und die Neuwahl gibt. Die Briefwahlunterlagen können mit der Wahlbenachrichtigung sowohl für die Wahl am 7. Oktober als auch gleichzeitig für die etwaige Neuwahl am 21. Oktober beantragt werden. Für den Fall einer etwaigen Neuwahl, werden die Briefwahlunterlagen allerdings erst ab dem 12. Oktober an die Wahlberechtigten zugesendet. Der Wahlschein mit Briefwahlunterlagen kann durch Vorlage des Personalausweises und der ausgefüllten und unterschriebenen Wahlbenachrichtigung in den beiden Servicezentren des Bürgeramtes in Villingen und Schwenningen sowie in den Rathäusern der Ortsverwaltungen (außer Herzogenweiler und Mühlhausen) persönlich beantragt und abgeholt werden. Sollte eine persönliche Vorsprache nicht möglich sein, kann der Antrag auch durch Rücksendung der ausgefüllten und unterschriebenen Wahlbenachrichtigung gestellt werden. "Bitte geben Sie an, ob die Briefwahlunterlagen auch für die Neuwahl beantragt werden", so die Stadtverwaltung.