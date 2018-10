VS-Villingen. Medien zum Schnäppchenpreis gibt es am Samstag, 13. Oktober. In der Stadtbibliothek am Münster, Kanzleigasse 4, Villingen, findet von 9 bis 13 Uhr ein großer Bücherflohmarkt statt. Dort können die Besucher in den gut gefüllten Regalen des Magazins und bei schönem Wetter in den Medienkisten im Höfle nach Herzenslust stöbern. Unter anderem gibt es Spielfilme aus allen Genres, Rock-, Pop-, Jazz- und Klassik-CDs, Comics und Mangas, Zeitschriften, Spiele für die ganze Familie, Landkarten sowie Wander- und Radführer.