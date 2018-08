In manchen Situationen zweifelt man an sich selbst. Etwa beim Blick auf den Rad-Wegweiser vorm Landratsamt in Villingen. "Deißingen" steht da. Hat etwa tatsächlich einer ein "L" vergessen? Das kann fast nicht sein, denke ich mir – und frage mich, ob nicht meine Geografiekenntnisse das Problem sind, und es tatsächlich ein Deißingen im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt. Nur Tage später entdecke ich bei Freunden einen bedruckten Stoff mit Koalas, australischen Flaggen und dem Schriftzug "Happy Austraia Day" (schönen Austraien Tag!). Hapert es jetzt etwa auch mit meinem Englisch? Als ich dann kürzlich durch Rottweils Partnerstadt Brugg in der Schweiz fahre, erlebe ich einen Moment der Erkenntnis: Ein Schild weist den Weg nach Villigen. "Natürlich!", durchzuckt es mich. Offenbar setzt sich ein alter Grundsatz gerade international durch: Wnigr st mnchml mr! Und ich bin vielleicht doch viel näher an zu Hause als gedacht.