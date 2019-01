Villingen-Schwenningen Bucher will Ortsvorsteher werden

VS-Rietheim. Mit einem guten Wahlresultat würde der seit zehn Jahren dem Ortschaftsrat angehörende 53-jährige Zimmerermeister als Ortsvorsteher kandidieren, gab er bei der Nominierungsversammlung bekannt.

"Es läuft nicht alles rund"

Seine Ankündigung, für das höchste kommunalpolitische Amt in dem 1022 Einwohner zählenden Stadtteil antreten zu wollen, begründet er damit, dass in Rietheim seit geraumer Zeit auf der Verwaltungsebene nicht alles rund laufe. Dazu führte er die seinen Worten nach unsäglichen Geschichten mit den Parkplätzen an der Turn- und Festhalle sowie die Einrichtung der Bushaltestelle in der Oswald-Meder-Straße als Beispiele an.