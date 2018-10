Villingen-Schwenningen Buch über Villingerisch kommt an

Einiger Aufwand liegt hinter den beiden, doch es habe ihm viel Spaß gemacht, erzählt Haas. Er habe schon immer ein Faible für die Aufbereitung von Druckerzeugnissen und mit Freude das Material seines Vaters bearbeitet. Es sei toll, die früher als lose Broschüre erschienene Zusammenstellung der Villinger Mundart jetzt als Buch in Händen zu halten, stellte Haas fest. Gerade auch durch die vielen Fotos könnten sich die Leser auf eine spannende Reise durch die Zeit begeben, beispielsweise zeigt ein Bild italienische Arbeiter, die vermutlich um 1900 die Bicken­straße pflasterten und südliches Flair in den Schwarzwald mitbrachten. Ein Symbol für den Wandel, der für Haas auch den Reiz am Dialekt ausmacht: Einerseits schaffe Mundart das Gefühl der Zugehörigkeit und diene als Anker, andererseits stehe sie unter vielen Einflüssen und sei immer für die Aufnahme von neuen Ausdrücken offen.

So kann sich Haas vorstellen, dass solche Entwicklungen in einer möglichen zweiten Auflage Eingang finden. Bei der Präsentation waren die Bücher jedenfalls gefragt, die auch für Villinger gedacht sind, die fern der Heimat leben. Bis nach Zypern reiche die Nachfrage, schildert Haas mit einem Lächeln. Er selbst ist übrigens regelmäßig in Villinger anzutreffen: An der Fasnet ist er mit Freunden in der Stachigruppe unterwegs. Und da spielt das Villingerisch eine große Rolle. Das Buch bietet jetzt allen eine gute Möglichkeit, sich bestens auf diese hohen Tage vorzubereiten.