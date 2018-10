VS-Villingen. Eine Buchvorstellung gibt es am Samstag, 20. Oktober, ab 10 Uhr, in der BuchHaltestelle in der Brunnenstraße 10 in Villingen. Vorgestellt wird die Neuauflage der Broschüre "Me schwätzt mitenand Villingerisch" von Karl Haas, das jetzt als festgebundenes Buch (160 Seiten) mit zahlreichen alten Schwarz-Weiß-Bildern aus dem Städtle erhältlich ist. In Zusammenarbeit mit Olaf Haas, Sohn von Karl Haas, begann das Projekt Villinger Dialekt als festgebundenes Buch herauszubringen. Olaf Haas bearbeitete jede Seite neu, und nach fast anderthalb Jahren hat das Buch seine jetzige Form erreicht.