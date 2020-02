Villingen-Schwenningen Brutaler Übergriff am Bahnhof auf 37-Jährigen

Es sind unfassbare Szenen, die sich vor dem Lokal in der Erzbergerstraße abgespielt haben. Dort waren Sportbegeisterte zusammengekommen, um in der Nacht auf Montag gemeinsam den Super Bowl anzuschauen. Auch ein 37-Jähriger gehörte zu jenen, die das Spiel in Gemeinschaft angeschaut hatten. Anschließend verließ er die Gaststätte.