Villingen-Schwenningen Brutaler Überfall auf Fußgänger

Im Polizeipräsidium in Tuttlingen liefen in dieser Tatnacht die Fäden zusammen und wurde Mosaiksteinchen an Mosaiksteinchen gesetzt und schließlich eine Fahndung eingeleitet. In deren Rahmen ging den Ermittlern zumindest ein Tatverdächtiger ins Netz, der noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden sollte. Die Fahndung nach seinem Komplizen indes dauerte am Donnerstagnachmittag noch immer erfolglos an.