Villingen-Schwenningen Brunnennarro hat jetzt Kopfhörer

VS-Villingen. Am Abend des Dreikönigstages versammelten sich wieder mehrere Hundert Menschen in der Oberen Straße, um am Narrobrunnen die Fasnet 2019 willkommen zu heißen. Die Ratsherren und Fackelkinder zogen zu den Klängen der Stadt- und Bürgerwehrmusik vom Riettor heran und gaben den Rahmen für das Brunnenschmücken durch die Schirrmeister Anselm Konegen und ­Michael Reiser. So weit, so Tradition.

Doch was werden Zunftmeister Anselm Säger und sein Vize Alex Brüderle diesmal noch Unterhaltsames bieten? Nach ihrer Einlage a là "Hannes und der Bürgermeister" im vergangenen Jahr, wurde es diesmal ein Strähl­gespräch zwischen Zunft­meister und Brunnennarro. Säger schwang sich auf Augenhöhe und säuberte den Bronzenarro von Taubenkot und Straßendreck. Schließlich steht der Kerl, anders als sein hölzerner Vorgänger, das ganze Jahr über am "schönschte Platz im Städtle". Hier, so erfuhr Säger, habe man nicht nur den OB-Wahlkampf im Blick gehabt, sondern samstags immer auch einen duftenden Grillwagen vor der Nase. Den solle der Marathon laufende Zunftmeister doch öfter aufsuchen, denn "du wirsch ja immer weniger", maulte die Brunnenfigur, die befürchtet, dass die Stadtmusik bald "vier Takte schneller spielen muss", damit sie dem Zunftmeister beim Umzug hinterherkommt.

"Ohne Ross und ohne Reiter wird die Fasnet trotzdem heiter", griffen die beiden ein Reizthema auf, und auch der lärmende Trubel beim Kuhreihen an Heilig Abend fand nicht ihre Zustimmung: "Von wegen: stille Nacht...". Zum Trost und bevor Wueschtvater Roland Weißer seine Sprüchle mit "locker 100 Dezibel" aufsagte, verpasste Säger der Figur ein Paar Kopfhörer.