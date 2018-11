Villingen-Schwenningen Brüder starten in "Wagnerei" durch

Darüber hinaus wird es an Sonn- und Feiertagen ein "ausgiebiges Frühstücksbüffet" geben und von Dienstag bis Freitag einen Mittagstisch. Schmunzeln muss der Küchenchef über Anmerkungen wie "frisches Gemüse", die in manch einer Speisekarte zu finden sind. "Für uns ist die Frische unserer Produkte eine Selbstverständlichkeit. Wir werden uns nicht ein Mal die Woche beliefern lassen, sondern täglich einkaufen", betont Sven Plazek. Auch auf die regionale Herkunft ihrer Lebensmittel achten die beiden. "Jede Region hat ihre Vorzüge. Warum sollten wir diese nicht nutzen?" Zugegeben, bezüglich des Kobe-Rindfleischs werde das nicht ganz funktionieren, gesteht Heico Plazek lächelnd. Die Gastronomen sehen sich aber nicht nur in Sachen Wareneinkauf der Region verpflichtet, sondern wollen sich auch auf menschlicher Ebene am neuen Standort integrieren. "Wenn wir hier ein Restaurant betreiben, sind wir Villingen-Schwenninger", betont Heico Plazek.

Bis zur Eröffnung hat das Duo noch ein paar Dinge zu tun. "Das meiste haben wir schon erledigt, damit wir bis zum ersten Tag nicht mehr in Zeitnot kommen", sagt der ältere Bruder. Wenig sei es allerdings nicht gewesen. "Wir haben uns hier keinesfalls in ein gemachtes Nest gesetzt", betonen beide.

Das zukünftige Team der "Wagnerei" besteht neben den beiden Chefs aus Festangestellten und Aushilfen. Auch ihr Vater, ebenfalls gelernter Koch, wird "immer mal wieder" in der Küche stehen, erklären sie.

Was die Eröffnung angeht, sind die neuen Inhaber optimistisch, schließlich hätten sie schon erste Reservierungen.­