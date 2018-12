Villingen-Schwenningen Brücke zwischen Barock und Heute

VS-Villingen. Es war ein erbauendes Erlebnis, die klaren, kindlichen oder jugendlichen Stimmen zu hören. Zwei Solistinnen mit großer Intonationssicherheit stachen hervor. Die eine mit einem Sopran, um mit scheinbarer Leichtigkeit auch Koloraturen zu zelebrieren. Die andere verfügte über einen gefestigten Alt mit dunklen Timbre und sicherer Interpretation. Die Sängerinnen und teils beteiligte Jungen wurden gekonnt durch Gerlinde Puttkammer an Orgel und Klavier begleitet. Ferner standen die Geigerinnen Johanna und Ursula Schwab-Rittau zur Seite, die solistisch den Kopfsatz aus Vivaldis a-Moll-Konzert boten.

Ein besonderes Zeichen setzte Drummer Vincent Löbner, der sich beim groovigen "Gaudete" in einem Satz von Michael Engelhardt (Jahrgang 1968) hervortat, Glocken und Becken klingen ließ und mit Trommeln den überschwänglichen Gesang rhythmisch vorantrieb. Versetzte Rhythmen musste er beim "Tomorrow shall be my dancing Day" liefern, ein Christmas Carol in modernem Gewand von John Gardner. Das ganze Geschehen lag in den Händen von Andreas Puttkammer, der in ansprechend-sympathischer Art Informationen vermittelte, angenehm moderierte und mit seiner freundlichen Art das riesige Sänger-Ensemble mitnahm. Gute Vorarbeit wurde geleistet, bewiesen mit gesanglichen Qualitäten eines stilistisch differenzierten Programms, das hier nicht komplett zitiert werden kann.

Jeder Zuhörer konnte sich Rosinen heraus picken, egal ob es das stimmungsvolle "Meine Seele erhebt den Herrn", das apart-festliche "Stimmet Hosianna an" oder das "Machet die Tore weit" mit Crescendo, Echowirkung und Verzierungsreichtum war. Traditionelle Mariengesänge standen neben dem populär-folkloristischen "Breath of Heaven" (Grant/Eaton).