VS-Villingen. Ihr 50-jähriges Bestehen feierte die Frauengemeinschaft St. Bruder Klaus mit zahlreichen Mitgliedern und Gästen.

Beginnend mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, den Dekan Josef Fischer zelebrierte, wurde anschließend im Seelsorgestützpunkt "Arche" während eines vielseitigen Programms in Worten und Bildern Rückblick gehalten bis hin zu den Gründerjahren vor einem halben Jahrhundert. Trotz der vielen Veränderungen hat sich die christlich orientierte Gemeinschaft bis heute lebendig erhalten.

Begrüßt wurden die Frauen im Gottesdienst vom Vorstandsteam Silke Schmitt, Conny Kleiser und von Frohmut Jacob, welche den Dankgottesdienst gemeinsam vorbereitet hatten. Auch Dekan Fischer fand in diesem Rahmen lobende Worte für die prägende Mitarbeit der Frauen in der Gemeinde. Bei der anschließenden Feierstunde in der "Arche" wurden nach einem gemein samen Festessen die seit der Gründung vergangenen Jahre in alten Erinnerungen, sowohl in Worten, als auch in Bildern, wieder lebendig. Besonderen Anklang fanden die Fotos von den Wieberfasnet-Veranstaltungen längst vergangener Zeiten, wo sich insbesondere die ältere Generation in ihre jungen Jahre zurückversetzt fühlte.