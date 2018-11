Villingen-Schwenningen Die Tücke steckt im Detail

Trotzdem haben viele Menschen gar kein Testament. Macht ja nichts, könnte man meinen, die Erbfolge ist ja gesetzlich geregelt. Ist sie auch, aber die Tücke steckt wie immer im Detail.

Der Fall: Ein Vater verunglückt mit seinen beiden Kindern tödlich. Der Mutter stehen 75 Prozent des Erbes zu, ihren Schwiegereltern der Rest. Da der Schwiegervater nicht mehr lebt, er aber uneheliche Kinder hat, wie die Witwe plötzlich erfährt, fällt sein Achtel an sie, denn "das Gut rinnt wie das Blut". Die Folge: Die Witwe lebt in ihrem Haus nicht mehr alleine, ein Teil gehört wildfremden Menschen, die sogar erreichen können, dass das Haus versteigert und sie ausbezahlt werden. Seinem darüber ungläubig staunenden Publikum riet Ruby, auf jeden Fall ein Notfalltestament zu verfassen, in dem sich Ehepartner "gegenseitig zum alleinigen Vollerben" einsetzen. So werden derlei Erbengemeinschaften vermieden.

Ein krasser Fall ist auch der dreier Geschwister, die nach dem Tod ihrer Mutter ein Haus unter sich aufteilen wollten. Den Verkaufserlös zu teilen war zweien Recht, der Dritte wollte das Haus übernehmen, dafür an seine Geschwister aber nicht mehr als den Pflichtteil bezahlen. Das Haus wurde versteigert, am Schluss erhielt der Bruder das Haus zum Schnäppchenpreis, und seine Geschwister gingen aus Unwissenheit der Rechtslage nahezu leer aus. Hätte die Mutter die Teilung des Hauses in ihrem Testament festgelegt oder hätte einen Testamentsvollstrecker eingesetzt, wäre es so weit nicht gekommen.

"Die Gesetze denken sich die Politiker aus, nicht die Juristen", betonte Ruby angesichts so mancher an diesem Abend angesprochenen Spitzfindigkeiten des Erbrechts. Vererben oder vermachen – Ruby erläuterte den entscheidenden Unterschied: Vererbt wird der gesamte Besitz des Verstorbenen, vermacht werden einzelne Gegenstände. Ruby wies auf das wertvolle Rückforderungsrecht von Eltern hin, die ihre Immobilie noch zu Lebzeiten ihren Kindern vermachen, sprach Gütertrennung und Zugewinngemeinschaften bei Ehepaaren an und blickte auf die lange Geschichte des Erbrechts.

