Im Kulturprogramm der Vesperkirche läuft am heutigen Donnerstagabend ein heiter-schräger Film. VS-Schwenningen. Typisch britischer Humor, skurriles Personal, und etliche Verwicklungen samt einigen traurigen Momenten, illustrieren die Frage, ob man wieder einrenken kann, was schief gegangen ist… Wer Lust auf einen vergnüglichen Abend hat, ist eingeladen, am 24. Januar, 19.30 Uhr in die Pauluskirche zu kommen.