Villingen-Schwenningen (cos). Der Farbenhersteller Brillux will sich im Gewerbegebiet Nunnensteig niederlassen. Die Stadtverwaltung informierte in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch über einen Grundstückverkauf an das Unternehmen. Das Familienunternehmen verfügt nach eigener Angabe über vier Produktionsstandorte in Deutschland und über 180 Niederlassungen in Deutschland, Italien, den Niederlanden, Österreich, Polen und der Schweiz. Er gilt als Vollsortimenter und Direktanbieter im Lack- und Farbenbereich.