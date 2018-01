Villingen-Schwenningen Brigachblätzle würdigen besonders engagierte Mitglieder

Die Brigachblätzle blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2017 zurück. Die Saison 2018 verspricht mit diversen Narrentreffen und Veranstaltungen eine interessante und abwechslungsreiche Fasnetszeit zu werden, zeigen die Briachblätzle auf. Der Höhepunkt bilde die Feier zum 40-jährigen Vereinsbestehen am 13. Januar im Saal von St. Konrad in der Villinger Herdstraße. Beginn des Jubiläumsball ist um 20 Uhr, Karten können noch im Vorverkauf bei Alessandro Mennella Karosserie-Lackier-Meisterbetrieb (Werkstatt), Singener Straße 8 in Villingen oder an der Abendkasse erworben werden. Zum 40-jährigen Vereinsbestehen wurde ein eigener Jubiläumspin, der die Figur des Villinger Brigachblätzle zeigt, erstellt.

Der Bericht von Kassierer Christian Hermann fiel positiv aus und bestätigte, dass der Verein auf gesunden Füßen steht. Die Sansibar, die erfolgreich als Vereinsheim und für diverse Partyveranstaltungen das ganze Jahr über genutzt wurde, bleibe ein weiteres Jahr bestehen, informieren die Brigachblätzle. Das erfolgreiche Jahr 2017 führte zu einer schnellen Entlastung des Vorstandsteams.

Der Großteil des Vorstandsteams wurde in seinen Ämtern bestätigt. Nach vierjähriger Amtszeit trat Simone Schultze von ihrem Amt als erste Schriftführerin zurück. Die Brigachblätzle bedankten sich für die gute Zusammenarbeit im Vorstand. Als ihre Nachfolgerin wurde Isabell Bergold, zuvor zweite Schriftführerin, gewählt. In das Amt der zweiten Schriftführerin wurde Anna-Lena Blessing in den Vorstand gewählt. Nicole Seemann und Günther Hirsch wurden vom Vorstandsteam als neue Kassenprüfer ernannt. Jennifer Heda gab ihr Amt als Jugendwart nach vier Jahren ab. Als ihr Nachfolger wurde Florian Bergold gewählt. Er bildet nun mit Martina Schlager das Team der Jugendwarte.