Villingen-Schwenningen Brigachblätzle lassen Muskeln spielen

Die Brigachblätzle haben zurzeit rund 100 Mitglieder. Ausgesprochene Highlights gab es in der Vereinsgeschichte einige. Dazu gehört der Ball der Kleinen Vereine am Fasnet-Samstag in der Tonhalle und der Neuen Tonhalle, bei dem man seit 1991 von Anfang an Mitgestalter ist. Ein Meilenstein war, dass man es 2013 zusammen mit befreundeten Vereinen geschafft hat, die Karbatschen-Weltmeisterschaft nach Villingen zu holen. Alle kamen, aus der Schweiz, aus Südtirol, Bayern, Baden-Württemberg und anderswo, um ihr Brauchtum zu pflegen und vor- und darzustellen, und hinterließen bei allen Zuschauern und Gästen einen bleibenden Eindruck.

Vorverkauf am Samstag

Der noch nicht so lange zurückliegende Höhepunkt ist der Einzug ins Vereinsheim "Sansibar" in der Gerberstraße 8 (bei der Johanneskirche), das nicht immer nur an Fasnet als Besenwirtschaft geöffnet ist. Dort findet am Samstag, 9. Dezember, nicht nur eine Nikolaus-Party statt, sondern gleichzeitig der Vorverkauf für den Jubiläumsball am 13. Januar. Die übrigen Karten sind ab 11. Dezember in der Karosserie-Werkstatt Menella in der Singener Straße 3 (gegenüber des E-Centers und Baustoff-Stark) erhältlich. Das Motto des Jubiläumsballes lautet "Blätzle-Fit", und wie auf dem Plakat angedeutet, werden die Brigachblätzle ihre fastnächtlichen Muskeln spielen lassen.