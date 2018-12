Villingen-Schwenningen. Die fünf vorhandenen Briefkästen an einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße in Villingen hat ein unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden des Donnerstags etwa im Zeitraum von Mitternacht bis 8 Uhr mit Farbe beschmiert und Sekundenkleber am Schloss der Haustüre angebracht. Zudem beschmierte er laut Polizeibericht ein Regenrinnenrohr und einen vor dem Haus montierten Schaukasten. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Villingen unter Telefon 07721/60 10 entgegen.