Villingen-Schwenningen Brexit: "Spielball liegt bei Theresa May"

Schwarzwald-Baar-Kreis. (fsk). "Die gestrige Abstimmung ist eine krachende Niederlage für die britische Regierung, bei der sich eine bizarre Koalition von Vertretern eines harten Brexits und Anhängern eines zweiten Referendums gezeigt hat", sagt Andreas Schwab: "Der Spielball liegt jetzt bei Theresa May und vor allem auch bei den britischen Abgeordneten einen harten Brexit noch abzuwenden. Sie wollten aus der EU raus, und sie müssen uns jetzt sagen, was sie wollen." Thomas Burger, Schonach, Präsident des Wirtschaftsverbandes wvib meint: "Wir sind dem Hard Brexit nach den Entwicklungen einen großen Schritt nähergekommen. Das hilft den Unternehmen wenig. Die Achterbahnfahrt, mit der wir in den letzten zweieinhalb Jahren leben mussten, geht weiter. Dieser Entwicklung sollte ein vereintes Europa entschieden entgegentreten. "