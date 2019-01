Villingen-Schwenningen Brexit durchkreuzt Pläne der Schüler

Villingen-Schwenningen. Im "interessantesten und anspruchsvollsten Börsenjahr nach 2008" haben die 137 Teilnehmerteams, bestehend aus 402 Schülern aus elf im Geschäftsgebiet liegenden Schulen mit 3223 fiktiven Börsen-Transaktionen über 153 000 Euro umgesetzt, anerkannte Vorstandsmitglied Jürgen Jauch.

Politische Ereignisse wie die Brexit-Verhandlungen, der Diesel-Skandal und der Wirtschaftskurs der USA wirkten sich in der Spielzeit von Ende September bis Mitte Dezember allerdings so auf die Kurse aus, dass nur acht Prozent der Teams einen Depotgewinn einstreichen konnten. Am erfolgreichsten taten dies Aileen Akin, Lena Bauer, Alessia Carbone, Jana Caspers und Pirmin Knecht ("einER zu viel") vom TG in Schwenningen mit Unterstützung ihrer Lehrerin Gaby Kienzler-Schropp. In der Depotgesamtwertung belegten sie den ersten Platz und strichen 300 Euro Preisgeld ein. Platz zwei und 250 Euro gingen an ihre Mitschüler "CurseEffect" (Luis Glunk, Aaron Lambrecht und Jannik Weisser), Dritte wurden Lou-Elaine Berner und Karolina Wendt von der Lucian-Reich-Schule in Hüfingen. Ebenfalls 300 Euro und weitere 200 Euro für den siebten Platz in der Nachhaltigkeitsbewertung für ganz Baden-Württemberg durften bei der Siegerehrung im Sparkassen-Forum Nils Müller-Lütken und Shpetim Shaqiri vom Wirtschaftsgymnasium der Kaufmännischen Schule I Villingen mit nach Hause nehmen. Den zweiten Platz belegten in dieser Kategorie Jonas Faller, Lukas Nusser und Matthias Schmidt von der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen, Dritte wurden Erwin Malsam, Daniel Filenberg, Konsty Rudbastha und Thilaksan Sivanarul vom TG in Schwenningen. In beiden Kategorien ging Platz vier an das Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen.

Beim ebenfalls ausgerichteten Lehrerwettbewerb gewann Florian Günkel von der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen und wurde damit zugleich Landessieger.