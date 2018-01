Villingen-Schwenningen Breuning: "Wir haben die Geduld verloren"

Villingen-Schwenningen (cos). Man will sich nicht weiter in Geduld üben. Nachdem die Einsparvorschläge des mit Spannung erwarteten Gutachtens nun schon seit Monaten auf dem Tisch liegen und alle Fraktionen zu den Konsolidierungsvorschlägen aus dem Gutachten und den erteilten Prüfaufträgen ihre Rückmeldungen gegeben haben, sei man seitens der Verwaltung immer wieder vertröstet worden. Das müsse jetzt ein Ende haben, deshalb verlangen die Christdemokraten von der Stadtverwaltung, das Thema mit Beschlussfassung im März auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu nehmen. In dem Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) unterbreitet diese eine Vielzahl äußerst kontrovers diskutierter Sparvorschläge mit viel Sprengstoff – vom zu streichenden Dorfrathaus bis hin zu herben Einschnitten im Kulturangebot.