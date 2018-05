Villingen-Schwenningen Breuning macht der Verwaltung Feuer unterm Dach

Bekanntmachung an Bürger

2007 wollte der Gemeinderat schon einmal Fakten schaffen. Damals, erinnert sich Breuning, sei ein Mehrheitsbeschluss zur Aufhebung des Verbrennungsverbots in Hammerhalde, Wöschhalde und am Kopsbühl ergangen und im Nachgang der Sitzung sogar mittels einer amtlichen Bekanntmachung der Bevölkerung mitgeteilt worden. Aber: Die Verwaltung habe den Gemeinderatsbeschluss nicht durchgeführt – 2009 habe die Verwaltung dem Technischen Ausschuss stattdessen mitgeteilt, der Beschluss werde nicht umgesetzt, weil die Änderung der Bebauungspläne zu teuer und aufwändig sei.

Nächster Anlauf 2017

Jüngere Gemeinderäte hatten von dem Vorspiel keine Kenntnis. Wohl deshalb gab es bei neuer Besetzung des Gremiums erst 2017 ein weiteres Intermezzo in Sachen Verbrennungsverbot: Nach einem entsprechenden Antrag forderten FDP, Freie Wähler und CDU, das in ihren Augen nicht mehr zeitgemäße Verbrennungsverbot in der Hammerhalde, der Wöschhalde, am Kopsbühl und dem Deutenberg zu kippen. In einer denkwürdigen Gemeinderatssitzung aber wurden von der Verwaltungsspitze unmittelbar vor der Abstimmung sieben Gemeinderäte in die Befangenheit geschickt. Der Hintergrund: Selbst Gemeinderäte, die dritten Grades mit einem Grundstückseigentümer in einem der betroffenen Gebiete verwandt seien, könnten laut Gemeindeordnung befangen sein. Die Aufhebung wurde abgelehnt.

Neuer Eklat in 2018

Die Diskussion rund um das Verbrennungsverbot aber glimmte weiter. Und in Breunings Augen erreichte sie nun, 2018, einen neuen Höhepunkt: Beim Aufräumen eines Büros eines Mitarbeiters der Stadtverwaltung sei vor Wochen ein Papier gefunden worden, das belege, dass es keinen gültigen Bebauungsplan für die Hammerhalde gebe – und damit auch kein Verbrennungsverbot. In Zwiegesprächen mit Bürgermeister Detlev Bührer, schildert Breuning, habe dieser sie in ihrem Wunsch, das Thema direkt in den Gemeinderat zu bringen, ausgebremst. Die Verwaltung wolle das selbst übernehmen, habe es geheißen. Da ein solcher Fauxpas schließlich eine Peinlichkeit für eine Stadtverwaltung bedeute, willigte Breuning ein.

Hoffnungsvoll erwartete sie die jüngste Gemeinderatssitzung, für die die Informationsvorlage zum Verbrennungsverbot in der Hammerhalde angekündigt worden war. Doch anstatt der erwarteten Botschaft, dass das Verbrennungsverbot für die Hammerhalde gekippt sei, kam eine langatmige Begründung des Rechtsamtes, warum an ihm festgehalten werden solle. Breuning war fassungslos. Kampflos aufgeben aber will sie trotzdem nicht.

Ausblick

Stattdessen will sie es jetzt ganz genau wissen: Sie richtete am Tag nach der Gemeinderatssitzung abermals mehrere unbequeme Fragen schriftlich an die Stadtverwaltung. Und mehr noch: Am Mittwoch dieser Woche wandte sie sich sogar an den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim – dort müsse man schließlich wissen, ob mit dem Urteil der Normenkontrollklage, die den Bebauungsplan zur Hammerhalde für nichtig erklärt hatte, nicht auch das Verbrennungsverbot unwirksam ist.

Auch wenn Breuning als Bewohnerin des Gebiets Hammerhalde von einigen Beobachtern reiner Selbstnutz vorgeworfen wird, stellt diese klar, dass sie das Verbrennungsverbot in ganz Villingen-Schwenningen kippen will: "Die Hammerhalde steht nur im Mittelpunkt wegen des Normenkontrollverfahrens von 1994."

Für ihren Kampf hat sie sich mit ganzen Aktenordnern voller Unterlagen bewaffnet. Und darin enthalten sind durchaus bemerkenswerte Informationen: Etwa die Bebauungspläne, wonach beispielsweise das Verbrennungsverbot in der Hammerhalde gelte, aber nicht für die Häuser 1 bis 19 sowie einen unteren Teil an der Abzweigung der Straße "Am Affenberg"; einen solchen weißen Fleck, wo das Verbrennungsverbot offenbar nicht gelten soll, gibt es ferner im Gebiet Wöschhalde – und zwar an der Ecke Bregenzer Straße/Severin-Kern-Straße. Und auch am Deutenberg scheint die Lage laut Bebauungsplan ziemlich "planlos" zu sein.

Dass sie mit diesem Eindruck nicht alleine ist, sieht Breuning in einem Vorkommnis in der Hammerhalde bestätigt: Ein Herr sei dort von einem Nachbarn angezeigt worden, als er seine Heizungsanlage betrieben habe, die tagsüber mit Gas, nachts aber mit Holz gespeist werde. Von der Stadtverwaltung in Villingen-Schwenningen habe der 81-Jährige einen wenig freundlichen Brief erhalten, das künftig zu unterlassen, andernfalls müsse er mit einer Strafe von bis zu 50 000 Euro rechnen. Nach Inaugenscheinnahme des Bebauungsplans kommt Breuning zu dem Schluss: "Dort, wo der Herr wohnt, gibt es gar kein Verbrennungsverbot!" Er wohne in einem der weißen Flecken auf dem Bebauungsplan. Auch in der Bemerkung des Leiters des Amtes für Stadtentwicklung, Henning Keune, ihr gegenüber sehe sie sich bestätigt: Er habe eingeräumt, "seit 1994 sei da ein ziemliches Durcheinander". Warum die Stadtverwaltung und Teile des Gemeinderates vehement am Verbrennungsverbot festhalten, ist der CDU-Fraktionssprecherin schleierhaft: "Ich weiß nicht, warum die so darauf beharren", gibt sie zu, aber eines scheint ihr sonnenklar zu sein: "Hier weiß kein Mensch mehr seitens der Verwaltung, was hier rechtens ist!"

Die Formulierung des Verbrennungsverbots in den betreffenden Wohngebieten Hammerhalde, Wöschhalde, am Kopsbühl sowie am Deutenberg ist eindeutig: "Im Plangebiet ist die Verbrennung von flüssigen und festen Brennstoffen und die Beheizung mit denselben nicht zugelassen." Streng genommen wäre daher, so Breunings Schlussfolgerung, beispielsweise auch das Grillen mit Holzkohle verboten, ebenso das Autofahren mit nicht elektrisch angetriebenen Autos bis hin zum Anzünden von Kerzen und dem Rauchen.