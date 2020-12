Villingen-Schwenningen Braun wirft Frei und Rombach "Wahlkampfgetöse" vor

Als ausgebildete pharmazeutisch-technische Assistentin mit einigen Jahren Berufserfahrung könne sie "mit derlei medizinischen Themen durchaus umgehen".

Unklar sei zudem, wann der Impfstoff hierzulande zugelassen werde. In einer Informationsveranstaltung für Ärzte mit Gesundheitsminister Jens Spahn wurde damit gerechnet, dass ein Impfstoff nicht vor Januar und auch nicht in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen werde. Drei Millionen Impfdosen stünden für Deutschland aktuell zu Debatte. "Wir werden auch im Schwarzwald-Baar-Kreis im Kreisimpfzentrum, das sich gerade im Aufbau befindet und am 15. Januar an den Start gehen soll, zeitgleich mit dem Impfen beginnen können." Voraussetzung sei natürlich, dass sich genügend Fachpersonal finde.