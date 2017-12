Villingen-Schwenningen Braun begrüßt Anschluss nach Stuttgart

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Das Zugangebot auf der Gäubahn Stuttgart-Rottweil-Singen wird mit den im Stunden-Takt verkehrenden Intercity und den zusätzlichen Regionalzügen von Rottweil nach Stuttgart ganz erheblich verbessert. Unsere Region verdankt hier Verkehrsminister Winfried Hermann sehr viel. Durch das finanzielle Engagement des Landes sind die Zugverbindungen in den nächsten Jahren gesichert, außerdem gelten auch Nahverkehrsfahrkarten in den Intercity-Zügen.", so Braun. Ebenfalls hervorzuheben seien die Fahrplanänderungen auf der Alemannenbahn Rottweil-Villingen-Bräunlingen. In Rottweil bestehe nun den ganzen Tag über immer sofort Anschluss von und nach Stuttgart, was bisher nicht der Fall gewesen sei. Außerdem verkehren zwischen Villingen, Donaueschingen und Bräunlingen am Wochenende zusätzliche Ringzüge.