Villingen-Schwenningen ProBier-Messe: Brauereien zeigen Spezialitäten

Die Idee einer ProBier-Messe, deren Name beabsichtigt mehrdeutig verstanden werden kann, erschien für die Region geradezu ideal. Auf dem Messegelände verwirklichten die beiden einheimischen Organisatoren Michael Stegmann und Tobias Sabo einen lange gehegten Traum, an dem sie möglichst viele Besucher teilhaben lassen wollten.

Drei Tage lang hatten sie das gemacht und in der Summe mit über einem Dutzend Aussteller den Gästen die Möglichkeit geboten, sich intensiv mit der Welt des Bieres auseinanderzusetzen – vom Brauen bis zur Degustation. Wer gekommen war, entdeckte einige Neuheiten an Starkbieren oder auch an solchen, die mit speziellen Essenzen die Geschmacksnerven überraschen. So wie eine Biersorte, deren rauchiger Geschmack stark an einen Grillabend mit Barbecue-Soße erinnerte.

In die Handwerkskunst des Bierbrauens einzutauchen erforderte auch live dabei zu sein, wenn beispielsweise Braumeister Lukas Kromer von der Weilersbacher Harder-Brauerei einen Sud ansetzte. Eine Stunde lang hält er diesen am Sieden, bevor der nächste Schritt erfolgt. Ebenfalls vor Ort war die Firma Speidel Tank- und Behälterbau, die Brauanlagen zum Privatgebrauch ausstellte.