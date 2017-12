Villingen-Schwenningen Brauer-Bund zeichnet "Säge" in Kappel aus

Niedereschach-Kappel (uwk). Für das Lokal an der Eschachstraße, das im Juni eröffnet wurde, ist es eine besondere Auszeichnung, die am Mittwoch an die Geschäftsführung überreicht wurde. In den mit dem Goldenen Zapfhahn ausgezeichneten Gastronomien erhalten die Gäste nicht nur eine breite Auswahl an unterschiedlichen Fassbieren, sondern können sich zudem sicher sein, dass das Lieblingsgetränk von geschulten Mitarbeitern eiwandfrei gezapft und serviert bekommen, zeigt der Baden-Württembergische Brauerbund auf. Der Goldene Zapfhahn verstehe sich als neutrale Auszeichnung und zeige den Gästen, in welchen gastronomischen Einrichtungen der Biergenuss von den Brauern in beispielloser Weise auf die Gäste wartet.