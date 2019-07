Villingen-Schwenningen Braucht neuer Feuerwehr-Chef einen Dienstwagen?

Nun aber sah sich das Stadtoberhaupt gezwungen, Stellung zu nehmen. Unumwunden zeigte er die Fronten auf: "Zunächst einmal ist das meine Entscheidung!" Darüber hinaus habe er diesbezüglich bis dato von Megerle weder einen Antrag noch eine Bitte erhalten und drittens sei zu solch einem Verfahren noch keine Strategie in der Verwaltung festgelegt worden. Nur in einem Punkt pflichtete er Ummenhofer bei: Dieser hatte nämlich klar betont, dass die doppelstädtische Feuerwehr schon jetzt über sehr gute Kräfte vor Ort verfüge und im Notfall auch ohne den Gesamtkommandanten vor Ort versiert ihre Aufgaben erledigen könnten. "Sie haben recht, wir haben ein hervorragendes Team vor Ort!", so Jürgen Roth. Wenn der Gesamtkommandant als Einsatzleiter vom Dienst vor Ort sei, habe das eine ganz andere Qualität, als wenn er als Kommandant an den Einsatzort gerufen werde.