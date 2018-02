Villingen-Schwenningen Braucht es W-Lan von Tor zu Tor?

Der Meinung ist auch Adrian Müller, Geschäftsführer von vier Modegeschäften in der Villinger Innenstadt. Jeder der Läden bietet ein offenes W-Lan an: Es ist weder nötig, Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu akzeptieren, noch müssen Kunden nach einem Passwort fragen. "Viele unserer Kunden haben eine Begleitperson dabei, die sich etwa beim Umziehen des Partners in den Sessel setzen und warten müssen. Es ist uns wichtig, dass derjenige sofort das freie W-Lan findet. Wir haben bereits von vor allem jungen Kunden erfahren, die uns mit ihren Eltern gerade deshalb aufsuchen", sagt Müller. Er habe bemerkt, dass es nicht überall in der Innenstadt freies W-Lan gebe. Wegen der häufig alten Gebäude, in denen der mobile Internetempfang schlecht sei, sehe er das Angebot als wichtigen Service an.

Tatsächlich steht Müller jedoch nicht alleine da: Allein in der Oberen, Niederen und Rietstraße bieten einige Einzelhandelsgeschäfte, Drogerien, Supermärkte, Geldinstitute oder Gaststätten ihren Kunden W-Lan – allerdings meist in Verbindung mit dem Akzeptieren von AGBs oder passwortgeschützt. Dazu kommen einige Hotspots, die Festnetzanbieter ihren Kunden zur Verfügung stellen – und selbstverständlich vielerorts "VS freeW-Lan". Hätte man Zeit, Muße und Akku genug, um sich überall durchzuklicken, beziehungsweise -fragen, würde tatsächlich fast dauerhaft ein W-Lan-Zeichen im Display erscheinen.

Doch ist das überhaupt nötig? "Ich finde das schon wichtig. Beispielsweise wenn ich am Bahnhof oder Bushaltestellen warten muss", sagt ein junger Mann. "In der ganzen Innenstadt W-Lan wäre natürlich toll, es ist in Villigen aber schon ganz gut gelöst", pflichtet sein Begleiter bei.

Eine Gruppe junger Frauen sieht das anders: "Es dauert meist ewig, bis man mit dem freien W-Lan verbunden ist. Dann ist man aus dem Laden doch schon wieder raus. Die Möglichkeiten sind da, es funktioniert aber oft auch nicht." Und tatsächlich: "Verbindung fehlgeschlagen" lautet häufig die Nachricht, wenn man eigentlich den AGB eines freien Angebots zustimmen möchte.

Außerdem, sagen die jungen Damen, sei man ja nicht in der Stadt unterwegs, um sich dauerhaft mit dem Internet verbinden zu wollen.