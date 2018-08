VS-Villingen. Über die Einzelheiten informiert die Polizei. Zwischen Montagmittag und Dienstagabend habe ein Täter im Innenhof an einem gelben Sonnenschirm und einem Außentisch Feuer gelegt und so Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro angerichtet. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, hat Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet und bittet dringend um sachdienliche Hinweise.