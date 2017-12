Villingen-Schwenningen Brand in Versorgungsleitung löst langen Einsatz aus

Gegen 14.15 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf ein, dass es in dem Haus zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Rettungsdienst, Polizei und ein Löschzug der Feuerwehr rückten daraufhin an und bestätigten den Brandgeruch in mehreren Stockwerken. Doch die Ursache oder der Brandherd waren anfangs rätselhaft.

Zwei betroffene Wohnungen wurden zunächst kontrolliert, bei einer dritten war der Bewohner nicht zu Hause. Offene Flammen oder eine starke Verrauchung gab es jedoch nicht. In der Küche wurde die Feuerwehr schließlich fündig: Aus der Versorgungsleitung, über die unter anderem Warmwasser in die Wohnungen gebracht wird, drang Rauch. Daraufhin wurden die Bewohner des Hauses, insgesamt befanden sich sieben Personen im Gebäude, evakuiert. Sie kamen wenig später für die Dauer des Einsatzes bei Nachbarn unter.

"Es war schwierig, den genauen Brandherd zu lokalisieren", berichtete Feuerwehr-Einsatzleiter Ralf Hofmann vor Ort. Der Grund: Die Isolierung verhinderte offenbar, dass das Feuer mit der Wärmebildkamera sichtbar wurde. Mithilfe von Kohlendioxid begann man mit den ersten Löschmaßnahmen, gleichzeitig forderte die Leitstelle von der Feuerwehr in Tuttlingen ein Endoskop an die Einsatzstelle, um sicherzustellen, dass der Brand in den Versorgungsleitungen tatsächlich gelöscht werden konnte. Erst anschließend übergab die Feuerwehr den Einsatzort an die Hausverwaltung.