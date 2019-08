Villingen-Schwenningen Brand in Metzgerei Paul hat juristisches Nachspiel

Räume seit Ende Juni frei

Wann hier mit einer Entscheidung zu rechnen ist, steht jedoch noch gänzlich in den Sternen. Ohnehin spielt dies für die Zukunft der Metzgerei Paul keine Rolle mehr. Denn seit Ende Juni sind die Räumlichkeiten von Bärenbold und weiteren Helfern leer geräumt worden – die letzte produzierende Metzgerei innerhalb der Villinger Stadtmauer gehört damit der Vergangenheit an. Die Gerätschaften musste er indes alle aufgrund des Brandschadens entsorgen, "eine Reinigung, um sie weiterzuverkaufen, wären zu teuer gewesen".

In den nun frei gewordenen Räumlichkeiten tut sich seit dem jedoch was. So verkünden mehrere Schilder, dass dorthin nun das Büro des Immobilienmaklers Engel und Völkers ziehen wird. Zuvor wird die ehemalige Metzgerei umfassend umgebaut. "Zum 1. Oktober wollen wir dort eröffnen", erklärt Geschäftsführer Tim Rohwer auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Das Büro sei vor einigen Monaten vom Klosterring in den Farnweg und damit in das Kurgebiet umgezogen. Rohwer: "Wir wollen nun aber wieder die Präsenz in der Innenstadt."