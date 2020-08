Villingen-Schwenningen Brand in Galvanikbetrieb löst Großeinsatz aus

Mitarbeiter meldeten der Integrierten Leitstelle gegen 17.30 Uhr, dass es in dem Unternehmen in der Lichtensteinstraße brennen würde. Aufgrund der Gefährlichkeit eines Brandes in einem Galvanikbetrieb wurde Großalarm ausgelöst: Sowohl für die Feuerwehr Schwenningen als auch für die Kameraden in Villingen wurde Gesamtalarm ausgelöst. 13 Fahrzeuge mit insgesamt 80 Feuerwehrkräften und zusätzlich Rettungskräfte des DRK und der Johanniter sowie ein Feuerwehrarzt der Malteser und die Polizei - insgesamt mehr als 100 Personen - eilten daraufhin zur Einsatzstelle.