Villingen-Schwenningen Bouldern stärkt Selbstbewusstsein

Ausgehend von der Tagesstätte im Gemeindepsychiatrischen Zentrum in der Gerwigstraße 6 in Villingen werden die jeweiligen Übungsplätze ausgesucht und außer einem Unkostenbeitrag von fünf Euro für den Nachmittag entstehen für die Teilnehmer keine weiteren Kosten. Die nicht unerheblichen Kosten für Eintritte, für die Fahrten und notwendige Gerätschaften und Ausrüstung werden vom Caritasverband übernommen. Interessenten dürfen sich jederzeit gerne unter der Telefonnummer 07721/84 07 71 mit Saskia Schmelter in Verbindung ­setzen.