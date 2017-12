Villingen-Schwenningen Boulderhalle: Kampfansage gegen Investor

Villingen-Schwenningen (mae). Der Chef der Boulder- und Kletterhalle am Villinger Fitnessstudio Injoy erklärt in einer Mitteilung, das sich die Besucherzahlen "sehr positiv" entwickelt hätten. Im ersten Schritt wolle man deshalb Anfang nächsten Jahres einen leerstehenden Hallenteil mit 150 Quadratmetern ausbauen. Ab September 2018, so Göppinger, folge eine massive Erweiterung, sodass am Ende über 2000 Quadratmeter Hallengrundfläche zur Verfügung stehen würden. Seinen Angaben zufolge wäre dies eine Vervierfachung des Angebots. "Ob unter diesen Voraussetzungen der Neubau einer weiteren Boulderhalle sinnvoll ist, sei dahin gestellt", schießt Göppinger in Richtung Thomas Kohler. Der Investor plant am ehemaligen Freizeitpark den Neubau einer 1300 Quadratmeter großen Boulder- und Kletterhalle. Am heutigen Mittwoch entscheidet der Gemeinderat über den Verkauf des Geländes an Kohler (wir haben berichtet).