Villingen-Schwenningen Borkenkäfer: Bäume müssen gefällt werden

Wenn der Appell an die Waldeigentümer ohne Reaktion verhalle, bleibe dem Forstamt keine andere Möglichkeit, als per forstaufsichtlicher Anordnung den Sofortvollzug anzuordnen. Ein solcher Verwaltungsakt sei mit einer Gebühr belegt und werde notfalls auch im Wege einer Ersatzvornahme auf Kosten des Waldeigentümers umgesetzt. "So weit", so Kühn, "sollte es der Waldeigentümer aber nicht kommen lassen."