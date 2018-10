Villingen-Schwenningen (uwk). René Borbonus, Spezialist für berufliche Kommunikation, Präsentation und Rhetorik, ist Gastredner beim vierten Wirtschaftsempfang der Stadt Villingen-Schwenningen am Dienstag, 27. November, in der Neuen Tonhalle in Villingen. Beginn ist um 19 Uhr. Borbonus wird an dem Abend in die Welt der Rhetorik einführen. Freilich dient der Empfang auch dazu, ins Gespräch zu kommen.