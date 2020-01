Wie das spanische Innenministerium in einer Pressemitteilung erklärt, sei die Gruppe, die sich im März 2018 zunächst am Ballermann auf Mallorca niedergelassen hatte, insbesondere in Drogenhandel, Prostitution und Geldwäsche verwickelt, gleichzeitig fungierten die Mitglieder teilweise als Sicherheitskräfte von verschiedensten Nachtclubs und Bordellen. Die United Tribuns hätten sich nach der Gründung auf Mallorca schnell auf der gesamten iberischen Halbinsel ausgebreitet – unter anderem auch in Barcelona, Madrid und Valencia.

Mit perfiden Methoden Drogenmarkt kontrolliert

Es ist demnach erwiesen, dass die rockerähnliche Gruppierung, die weltweit rund 1700 Mitglieder hat, synthetische Drogen herstellte, um diese unters Volk zu bringen. Die United Tribuns sollen darüber hinaus mit einer anderen perfiden Methode den Drogenmarkt kontrolliert haben. Wie die spanische Polizei berichtet, seien die Mitglieder als falsche Beamte aufgetreten und hatten bei Kontrahenten Drogen "beschlagnahmt", damit deren Verkauf gestoppt und somit für eine gewisse Vormachtstellung gesorgt. Mit Waffengewalt sollen zudem Feinde eingeschüchtert worden sein. Die Methoden zeichnen daher ein brutales Bild des Vorgehens der United Tribuns. Die Gruppe soll vor Ort nach Angaben der Polizei zudem mit radikalen und gewalttätigen Rechtsextremisten kooperiert haben, "insbesondere Fußballgruppierungen und Neonazi-Organisationen".

Neben Drogen – Amphetaminwirkstoffe, ein Kilo Kokain sowie eine Marihuana-Plantage­ – und Bargeld beschlagnahmten die spanischen Beamten bei den Durchsuchungen von insgesamt 18 Objekten in mehreren spanischen Städten auch diverse Polizeiausrüstungsgegenstände.

An der Aktion waren darüber hinaus Europol, die Polizeibehörde der Europäischen Union, mit zwei mobilen Einheiten sowie das deutsche Bundeskriminalamt beteiligt. Demnach beschäftigen sich mehrere europäische Ermittler mit den Machenschaften der rockerähnlichen Gruppierung, die ihren Fokus ganz offensichtlich nicht auf das Motorradfahren, sondern vielmehr auf kriminelle Aktivitäten gelegt hat.

Boki lebt unter neuer Identität

Die Razzia hat ebenso deutlich gemacht, dass Handel mit Rauschgift eine immer wichtigere Rolle bei den United Tribuns spielt. Das zeigen auch die aktuellen Recherchen im Umfeld von Boki. Nachdem dieser zunächst insbesondere aufgrund von Menschenhandels und Ausbeutung von Frauen durch Prostitution zur Rechenschaft gezogen werden sollte, soll er nun dick im Drogengeschäft stecken. Darüber hatte der Schwarzwälder Boten bereits im vergangen Dezember exklusiv berichtet.

Demnach arbeitet Boki gemeinsam mit seinem Bruder Nermin – die beiden sind mittlerweile unter neuen Identitäten unterwegs – von ihrer Heimat in Bosnien und Herzegowina mit dem international tätigen Drogenkartell "Tito und Dino" zusammen. Recherchen hatten ergeben, dass die Brüder eine Reise zu südamerikanischen Beschaffungszentren des Kartells unternommen hatten, welches zu den 50 stärksten weltweit zählt.

Der dortige Besuch war offenbar trotz des internationalen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Konstanz möglich. Vermutet wird demnach, dass sowohl Boki als auch sein Bruder in der Heimat eine gewisse Immunität gewährt wird. Anders lasse es sich laut Insidern nicht erklären, dass die Culums in Bosnien und Herzegowina völlig unbehelligt leben können. Boki konnte sich kurz vor einer Razzia in VS im Sommer 2009 in seine Heimat absetzen, die dortigen Polizeibehörden verweigern seitdem die Auslieferung des Kriminellen.