VS-Villingen. Eine Baustellentoilette haben Unbekannte am Sonntag gegen 21 Uhr Auf der Steig beschädigt. Die Ganoven warfen vermutlich einen Silvesterböller in die Toilettenbox, informiert die Polizei. In der Folge kam es zu einer leichten Explosion, wodurch die Türe weggeschleudert wurde. In weiteren Verlauf geriet das Kunststoff-Häuschen in Brand. Die Höhe des Schadens wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier, Telefon 07721/60 10, entgegen.