Wird hier ein neuer Fuß- und Radweg oder gar eine Straße gebaut? Diese Frage stellen sich derzeit Passanten der Steinkreuzwiesen unterhalb des Villinger Wohngebietes Wöschhalde, zumal sich die in den Boden gefräste Trasse quer durch die Landschaft bis zur ­Vockenhauser Straße fortsetzt. Weit gefehlt: Hier lässt der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung mit Sitz in Sipplingen derzeit neue Wasserrohre verlegen, damit das Bodenseewasser auch weiterhin die rund vier Millionen Menschen in 320 Städten und Gemeinden mit 410 Litern Wasser pro Sekunde ungehindert erreicht. Foto: Heinig