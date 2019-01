VS-Villingen. Die zweite Auflage von "Mit Herzblut dabei", eine Initiative der ahg-Gruppe mit Sitz in Horb, ist abgeschlossen. 177 Mitarbeiter der Autohandelsgesellschaft, und davon etliche auch in Villingen, haben sich im vergangenen Jahr mit ihrer Blutspende an der Aktion beteiligt – und unter diesen wieder besonders viele Erstspender. "Mit Herzblut dabei" sei laut Mitteilung eine in der Region einzigartige Sozialaktion, die aus der Projektarbeit junger Führungskräfte in der ahg hervorging. Solche Projekte sind fester Bestandteil der innerbetrieblichen Führungskräfte-Ausbildung der ahg-Gruppe. Mehr als zehn Prozent der Mitarbeiter hätten Blut gespendet, darunter wieder etliche Erstspender, die von alleine eher nicht gegangen wären, teilt die ahg weiter mit.