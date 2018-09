Villingen-Schwenningen Blumenwiese statt gemähtem Rasen

Verblüfft hören sie Schalks klare Ansage: "Einfach nicht mehr mähen, sondern wachsen lassen. Das ist das einfache Rezept." Denn, so der NABU-Experte, auf dem Terrain finde man die besten Verhältnisse für eine Blumenwiese vor: Eine Magerwiese. Klare Worte, deutlicher Erfolg. So lässt sich die erste Bilanz von Schäfer und Becker zusammenfassen. Denkt Jutta Schäfer an die bunte Pracht, der vergangenen Wochen, kann sie sich eine Bemerkung nicht verkneifen: "Dahinter kann sich jeder Zierrasen verstecken." Margeriten, Günsel, Jakobskraut: Die Drei kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Und nicht nur sie. "Das ist wirklich etwas ganz Besonderes", spielt Thomas Schalk zum einen auf die Größenordnung des Vorhabens an. Andererseits sei es auch das erste Privat-Projekt dieser Art in VS, das naturschutzfachlich betreut werde.