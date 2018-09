Auch wenn sie eher im Hintergrund wirkten, waren Marlies Brunner-Schwer und Lisa Boulton zu Hochzeiten des MPS-Studios in Villingen zwei wichtige Personen in der Produktion legendärer Schallplattenaufnahmen. Die beiden Mitglieder des MPS-Fördervereins Töni Schifer und Friedhelm Schulz würdigten in der großen Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag des Villinger Kulturdenkmals die Ehefrau von Label-Gründer Hans Georg Brunner-Schwer und die Produktionsassistentin Lisa Boulton (von links) für ihr Engagement. Auch die Enkel Benedikt und Christian Brunner-Schwer durften mit auf die Bühne des Franziskaner-Konzerthauses. Foto: Trenkle