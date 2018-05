Stacie Collins tritt am Freitag, 11. Mai, 20 Uhr, in der Scheuer in der Kalkofenstraße 3a in Villingen auf. Collins wurde in Muskogee, Oklahoma, geboren, Schauplatz von Merle Haggards bekanntestem Song. Sie wuchs auf in Bakersfield, Kalifornien. Ihre Familie zog dorthin, als Stacie erst fünf Jahre alt war, deshalb saugte sie die beachtliche Musikhistorie der Stadt auf. In Bakersfield wurde Haggard groß und Buck Owens entwickelte dort seinen Twang-Sound. Die Zuschauer erwartet am Freitag Bluesrock vom Feinsten. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen. Foto: Stahl Entertainment