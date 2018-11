Festliche Musik erklingt beim traditionsreichen Adventskonzert zum ersten Advent am Sonntag, 2. Dezember, ab 17 Uhr in der Pauluskirche in der Kalkofenstraße 41 in Villingen. Das Blockflötenensemble "Flauto Dolce" unter der Leitung von Brigitte Strebel ergänzen Linda Schaible an der Harfe und Christine Janke am Cembalo. Zur Aufführung gelangen Werke von Scheidt und Purcell, weihnachtliche Weisen aus England und Irland und moderne Arrangements bekannter Weihnachtslieder, in einer adventlichen Atmosphäre. Die Musikerinnen möchten die Zuhörer in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Foto: Strebel